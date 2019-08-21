Владелец «Миннесоты»: Герин всю карьеру был победителем, рад его приходу

Владелец клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Крэйг Леопольд прокомментировал назначение на пост генерального менеджера клуба Билла Герина.



«Рад объявить, что мы наняли на пост генерального менеджера „Миннесоты Уайлд“ четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Билла Герина. В течение всей хоккейной карьеры Билл был победителем. И мне невероятно приятно, что его опыт приходит в нашу организацию», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



48-летний Герин работал ассистентом генменеджера «Пингвинз» Джима Рутерфорда с 2014 года и выиграл с командой два Кубка Стэнли. Во времена игровой карьеры Герин выступал на позиции нападающего и выиграл два Кубка Стэнли с разными клубами.