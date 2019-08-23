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Источник: «Вашингтон» разочарован, что Кузнецов скрывал правду про кокаин

Источник: «Вашингтон» разочарован, что Кузнецов скрывал правду про кокаин
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Athletic Тарик Эль-Блашир рассказал, как «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на дисквалификацию ИИХФ нападающего Евгения Кузнецова на четыре года.

«Представители «Вашингтона» разочарованы, что Кузнецов ввёл их в заблуждение относительно видео с кокаином в мае, которое появилось в социальных сетях. Изначально россиянин отрицал, что употреблял наркотическое вещество. Впрочем, сейчас основной задачей команды является оказание необходимой помощи игроку», — написал Эль-Блашир в своём «твиттере».

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 27 мая российский форвард выступил с заявлением, в котором утверждал, что он никогда не принимал наркотики.

Три месяца назад Кузнецов говорил, что никогда не принимал наркотики
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