Три месяца назад Кузнецов говорил, что никогда не принимал наркотики

Сегодня, 23 августа, международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 27 мая российский форвард выступил с заявлением, в котором утверждал, что он никогда не принимал наркотики.

Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики