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Три месяца назад Кузнецов говорил, что никогда не принимал наркотики

Три месяца назад Кузнецов говорил, что никогда не принимал наркотики
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 23 августа, международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 27 мая российский форвард выступил с заявлением, в котором утверждал, что он никогда не принимал наркотики.

Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики
Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин
Два месяца назад он утверждал, что никогда не принимал наркотики, а его хотели подставить и словить хайп.
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