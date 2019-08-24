Женская молодёжная сборная России проиграла Финляндии

Во втором матче на Турнире четырёх наций в чешском Йиглаве женская молодёжная сборная России в овертайме уступила команде Финляндии со счётом 1:2.



Варвара Борискова с передачи Валерии Дрындиной открыла счет уже на пятой минуте встречи, однако Неа Тервонен в середине второго игрового отрезка вернула на табло равенство.



Третья двадцатиминутка, не смотря на большое количество атак, прошла без заброшенных шайб, поэтому вопрос определения победителя плавно переместился в пятиминутный дополнительный период. За 44 секунды до конца третьего игрового отрезка россиянки были наказаны двухминутным удалением, которое частично перешло в овертайм. Именно это большинство и помогло команде Финляндии забить победный гол: Криста Паркконен при игре 4 на 3 забросила победную шайбу своей команды спустя минуту и семь секунд после начала дополнительного игрового отрезка.