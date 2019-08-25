«Динамо Мн» – «Локомотив»: стали известны составы команд

Сегодня, 25 августа, «Локомотив» сыграет четвёртый матч на Кубке Латвийской железной дороги с минским «Динамо», начало встречи – в 13:00 мск.

Подопечные Крэйга Мактавиша подходят к встрече с одной победой и двумя поражениями. В активе команды Крэйга Вудкрофта три поражения.

«Динамо» Мн:

Энрот (Осипков);

Дерябин— Граньяни, Дроздов— Шор— Мартынов;

Денисов— Эллиотт, А. Костицын— Паре— Стефанович;

Готовец— Знахаренко, Павленко— Ковыршин— Павлович;

Евенко, Грецкий— Литвинов— Демков, Степанов.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин)

Рафиков– Кронвалль, Санников– Ландер– Ратти,

Калинин– Накладал, Е. Аверин– Алексеев– Кудрявцев,

Афанасьев– Сидоров, Каюмов– Иванов– Романов,

Н. Аверин – Осипов, Ильенко– Красковский– Апальков, Полунин.