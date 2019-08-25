«Динамо Мн» – «Локомотив»: стали известны составы команд
Сегодня, 25 августа, «Локомотив» сыграет четвёртый матч на Кубке Латвийской железной дороги с минским «Динамо», начало встречи – в 13:00 мск.
Подопечные Крэйга Мактавиша подходят к встрече с одной победой и двумя поражениями. В активе команды Крэйга Вудкрофта три поражения.
«Динамо» Мн:
Энрот (Осипков);
Дерябин— Граньяни, Дроздов— Шор— Мартынов;
Денисов— Эллиотт, А. Костицын— Паре— Стефанович;
Готовец— Знахаренко, Павленко— Ковыршин— Павлович;
Евенко, Грецкий— Литвинов— Демков, Степанов.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин)
Рафиков– Кронвалль, Санников– Ландер– Ратти,
Калинин– Накладал, Е. Аверин– Алексеев– Кудрявцев,
Афанасьев– Сидоров, Каюмов– Иванов– Романов,
Н. Аверин – Осипов, Ильенко– Красковский– Апальков, Полунин.
Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в межсезонье
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