Форвард Артём Пеньковский покидает «Трактор»

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский продолжит карьеру в другом клубе. Жена хоккеиста Дарья сообщила, что муж покидает челябинскую команду.
«Ну что, вот и нам пришло время попрощаться. От лица нашей семьи, хотелось бы поблагодарить болельщиков. За поддержку, когда она была нам необходима, за веру в Артёма, за все переживания, за то, что были рядом даже в самые сложные моменты. Как же мы были рады на протяжении многих лет быть частью одной большой семьи под названием «Трактор». Как жалко, что всё меняется. Но нужно идти вперёд и покорять новые пьедесталы, как бы тяжело ни было», — написала Дарья в своём «инстаграме».
Пеньковский является воспитанником «Трактора», всю карьеру он отыграл в системе челябинского клуба. В прошлом сезоне хоккеист пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, полученной после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком.
- 25 августа 2019
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