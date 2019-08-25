Талисман «Витязя» и прелестные чирлидерши. Лучшие фото с Кубка мэра Москвы

25 августа в Москве в ДС «Мегаспорт» «Спартак» проиграл «Витязю» со счётом 1:2 на Кубке мэра Москвы. Ранее подопечные Олега Знарка провели игры с ЦСКА (2:5) и московским «Динамо» (1:4). «Витязь» сначала проиграл «Динамо» со счётом 1:4, а затем неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 5:0.



В заключительном матче Кубка мэра Москвы ЦСКА встретился с московским «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина. Бело-голубые стали победителями турнира, опередив ЦСКА и «Витязь» по дополнительным показателям. Ранее «Динамо» одержало победы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Спартаком» (4:1). ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2 и проиграл подмосковному клубу со счётом 0:5.



Лучшие кадры с матчей «Спартак» — «Витязь» и «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.