Скудра — об уходе Пеньковского: в «Тракторе» много ребят моложе и лучше него

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился мнением об уходе форварда Артёма Пеньковского.
«Пеньковский проходил с нами предсезонный этап в Мариборе. И когда игрок 1995 года рождения уступает ребятам 1998-го, 1999-го – это признак. Может, тяжёлая травма, которая была у него в прошлом сезоне, не даёт ему идти вперёд. Мы много с ним разговаривали по этому поводу, общались. У меня были какие-то вопросы по его самоотдаче на тренировочном процессе, по его качеству работы, он это знает. И игрок не проходит в первую команду. Он имеет право, если у него есть амбиции и понимание, что он готов играть в КХЛ, получать эту возможность. Но в «Тракторе» на данный момент довольно много ребят младше, которые однозначно не уступают Артёму Пеньковскому, а где-то даже и лучше него», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
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