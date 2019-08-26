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Видгоф рассказал, почему «Трактор» заменил Полыгалова на Попова

Видгоф рассказал, почему «Трактор» заменил Полыгалова на Попова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал трансферную политику клуба.

«Не поспешное ли решение об отказе от Полыгалова в пользу Попова? Не считаю, что Попов уступает Игорю. Во-первых, он наш. Попову – 31, Полыгалову – 33, у Игоря контракт тяжелее, и статистика у них примерно равная. Если вы помните, при Белоусове Попов с Глинкиным играли здорово, и не в первых звеньях. Вчера я ездил смотреть на матч с «Металлургом», мне по игре Попов очень понравился. Да, не все получается, нет голов, зато есть передачи. Это предсезонные игры, они под нагрузкой, они сыгрываются.

Мое мнение – выбор Попова был выгоден как для клуба, так и для болельщиков. То, что Попов местный, сыграло большую роль? Нет. Поймите, если вы хотите быть сильным менеджером, нельзя брать только один критерий. То, что он местный – один из моментов, а в совокупности из нескольких факторов выбрали Попова», — передаёт слова Видгофа корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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