Нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви заключил контракт с «Кярпятом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви заключил контракт с «Кярпятом», информирует официальный сайт финского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон, при этом контракт включает в себя пункт о возможном возвращении в НХЛ в случае предложения до 1 декабря.

«Я здоров и чувствую себя хорошо. Приятно вернуться в Оулу и помочь своей команде. Всё выглядит очень хорошо. Приятно присоединиться к „Кярпяту“», — цитирует Пульюярви пресс-служба клуба.

Форвард хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют или он не получит достаточно игрового времени в основной команде «Эдмонтона». В минувшем сезоне Пульюярви также выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.