Агент Зернова: Денис травмировал то же плечо, с которым раньше были проблемы

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Дениса Зернова, рассказал о травме своего клиента.
«К сожалению, Денис Зернов травмировал то же плечо, с которым у него раньше были проблемы. Сейчас Денис вылетел в Германию, где будет проведено тщательное обследование игрока. Только после этого можно будет говорить о стратегии дальнейшего лечения и о сроках, которые придётся пропустить Зернову», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
23-летний Зернов получил травму в заключительном матче на турнире имени Николая Пучкова со СКА (1:2). В минувшем сезоне российский форвард набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Дениса 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».
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