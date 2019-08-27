Генменеджер «Торонто»: у Сеси последний год контракта, это мотивация

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением о приобретениях в оборонительную линию клуба. Состав канадского коллектива пополнили защитники Тайсон Бэрри, Коди Сеси и Бен Харпур.



«Мы хотим стать по-настоящему мобильными, эффективно двигать шайбу и доставлять ее нашим форвардам. У нас появился защитник Тайсон Бэрри, который способен поддержать атаку и помочь нам обороняться высоко. В лице Коди Сеси мы получили опытного защитника, который получал тяжелые минуты в Оттаве. Тот факт, что через год он выходит на рынок свободных агентов, должно служить ему дополнительной мотивацией», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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