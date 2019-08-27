Макдэвид: у меня были перелом ключицы и травма колена, пришлось потрудиться

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, как восстанавливается после травмы.



«Восстановление идет хорошо, я чувствую себя лучше с каждым днем. Упорно занимаюсь, чтобы подготовиться к сборам. Это главное для меня. Нынешнее межсезонье проходит иначе из-за необходимости восстанавливаться. На это уходит много времени, но все хорошо.



Чувствую, что колено восстанавливается, но преждевременно возвращаться на площадку не хотелось бы. Надо убедиться, что все зажило, что оно не будет снова болеть.



У меня было две травмы: перелом ключицы и теперь колено. Мне пришлось потрудиться. Дни тянулись очень долго, нужно было заниматься тем, что считается основополагающими вещами. Но это было необходимо. Надо идти шаг за шагом», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

