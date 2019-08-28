Стал известен соперник «Локо» по полуфиналу молодёжного Кубка мира
Стал известен соперник ярославского «Локо» по полуфиналу молодёжного Кубка мира. Ярославцам, выигравшим группу А, будет противостоять вторая команда группы В — австрийский «Ред Булл». «Карпят» в полуфинале сыграет с канадской «Альбертой», ставшей второй в группе А.
Ярославский коллектив занял первое место в группе, одержав три победы в трёх матчах при разнице шайб 12-2.
Напомним, сегодня на молодёжном Кубке мира было сыграно два заключительных матча группового этапа. Чешский «Оцеларжи» взял верх над сборной NAHL (3:2), «Ред Булл» потерпел разгром от финского «Кярпята» со счётом 1:8.
Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, сыграют друг с другом за пятое-восьмое место.
- 28 августа 2019
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