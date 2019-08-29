Готовец: три года назад был лучший сезон в истории минского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец подвёл итоги предсезонной подготовки, а также поделился мнением о работе с главным тренером «зубром» Крэйгом Вудкрофтом. Канадский специалист в это межсезонье вернулся в клуб.
«Скажу, что предсезонка прошла хороша, были тяжёлые тренировки, была конкуренция. Наша игра улучшалась с каждым матчем. Мы должны войти в сезон неплохо подготовленными. Наша конечная цель – попадание в плей-офф.
Три года назад мы играли отлично, это был лучший сезон в истории команды, не у меня одного была прекрасная статистика. В прошлом году у всей команды всё было не очень хорошо, не только у меня. Если команда хорошо выступает, тогда и у игроков всё будет хорошо», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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