Вудкрофт сравнил предсезонку «Динамо» Мн с благоустройством двора возле дома

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги предсезонной подготовки.
«В целом предсезонка осталась позади, это были долгие шесть недель. В течении предсезонки мы дали возможность молодым игрокам попробовать вкус КХЛ. Прямо сейчас клуб переживает некоторую перестройку. Мы просмотрели много молодых игроков, изучали их. Я думаю, что процесс прошёл достаточно успешно. Что касается моих ожиданий, то они по большей части совпали с реальностью. Тем не менее мы прогрессировали, мы смогли дать что-то новое эти игрокам.
Приведу пример: дворики возле домов. Каждый хозяин хочет, чтобы всё выглядело хорошо. В процессе хозяин что-то перекапывает, бывает некрасиво. Так и мы. Мы что-то смотрели, что-то строили. Предсезонка была нашим первым шагом. Тем не менее мы смотрим с позитивом в сезон. В последние несколько дней мы сократили группу людей в команде. Наша цель на сезон простая – попадание в плей-офф. Сезон длинный, будут подъёмы и падения. Я хочу, чтобы все к этому были готовы. Мы сможем дальше прогрессировать, тренерский штаб сделает всё для этого», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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