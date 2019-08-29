Юньков: Знарок требует выполнять установку, в которой много атакующих действий

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков рассказал, как меняется команда после назначения Олега Знарка на должность главного тренера.

«Хоккей Знарка – быстрый. Плюс дисциплина. Все должно быть очень строго. Олег Валерьевич требует выполнять установку, в которой много атакующих действий.

Понимаю ли я, что от меня требуется? В принципе да, хотя мне тут же начали объяснять и показывать тактику. В целом тактика примерно одинаковая везде. Понятно, что есть определённые отличия, но к этому можно быстро привыкнуть.

Почему проигрываем? Чуть не везёт. Надеюсь, скоро везение вернётся и пойдут у нас голы. Можно и нужно работать, чтобы переломить неудачную ситуацию», – цитирует Юнькова официальный сайт московского клуба.