Не только Знарок и «Спартак». 6 клубов КХЛ, которые удивят в новом сезоне

До начала очередного чемпионата КХЛ остаётся совсем немного времени. Уже сыграны практически все предсезонные матчи, и о каждой команде лиги можно составить определённое представление. Но выводы, сделанные в конце лета, не всегда верные — цыплят в хоккее считают по весне. Рассказываем, кто из клубов КХЛ, по нашему мнению, может удивить в грядущем сезоне с приятной стороны.

«Северсталь»

Как провела межсезонье: в Череповце первым делом договорились о продолжении сотрудничества с Андреем Разиным, под руководством которого в конце прошлого сезона «Северсталь» едва не села на хвост претендентам на место в плей-офф. Немного не хватило, но работа тренера однозначно получила положительные отзывы.

Самые длительные победные серии сезона: выше «Северстали» только клубы из топ-6

Трансферная политика череповчан летом выстраивалась через ставку на молодёжь, подтягивание к основе своих воспитанников и частичный отказ от легионеров. «Северсталь» начнёт сезон лишь с двумя иностранцами (Либор Шулак и Адам Лишка), да и те вписываются в политику привлечения игроков, которым ещё есть что доказывать.

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.

«Северсталь» в августе приняла участие в двух предсезонных турнирах. В Кубке губернатора Челябинской области череповчане в упорной борьбе проиграли «Трактору» и «Магнитке» и обыграли сборную Кубка губернатора. В Санкт-Петербурге «Северстали» удалось закончить турнир с 50-процентным показателем (2 победы, 2 поражения)



Как может удивить: выйти в плей-офф с 7-8-го места Западной конференции.



Какие для этого предпосылки: кто-то назовёт состав «Северстали» слишком сырым, но далеко не всегда всё решают фамилии. В Череповце всё-таки есть опытные игроки (те же Трубачёв, Е. Бодров, Лапенков), а большинство остальных хоккеистов молоды, полны задора и голодны до побед. Если Андрею Разину удастся реализовать весь свой талант мотиватора в Череповце, команда станет единым целым с тренером и «Северстали» удастся не завалить начало сезона, то в Вологодскую область весной может вернуться в плей-офф. Конкуренцию с минским и рижским «Динамо», даже с «Торпедо» и «Витязем» череповчане вполне могут выдержать.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ХК «Сочи»

Как провёл межсезонье: сочинцы постарались найти достойную замену Эрику О’Деллу и Станиславу Бочарову, подписав Мальте Стрёмвалля и Илью Крикунова. У южан по-прежнему будет первое звено, способное решать исходы матчей. Довольно солидно для середняка выглядит и оборона, куда подписаны интересные легионеры Бертильссон и Эллис. Что касается вратарской линии, то, конечно, было бы здорово удержать Петра Кочеткова, но в ситуации с переездом молодого голкипера в Санкт-Петербург от «Сочи» мало что зависело.



Главное, что сделали в «Сочи» в межсезонье, продлили контракт с главным тренером Сергеем Зубовым. Этот специалист развивается с каждым годом, да и вообще стабильность в отношении наставника делает честь «леопардам» с самого момента основания клуба.



В начале августа «южане» стали первыми на домашнем турнире, одержав четыре победы, в том числе и над статусными соперниками. В Санкт-Петербурге повторить успех не удалось, но две победы над «Йокеритом» и «Торпедо» «Сочи» записал себе в актив. На предсезонных соревнованиях выделился и фирменный стиль команды Зубова: минимализм в атаке и максимальная аккуратность у своих ворот. Пока он вполне работает.



Как может удивить: пройти первый раунд плей-офф



Какие для этого предпосылки: один из самых думающих и самостоятельных российских специалистов у руля, хороший подбор хоккеистов, работающая тактика на матчи, отсутствие долгов перед игроками (это важно для «Сочи») – разве этого мало? «Леопарды» уже трижды в своей короткой истории выходили в плей-офф, но ни разу не проходили первый раунд. Однако при Сергее Зубове «Сочи» маленькими шажками приближается к этой цели и при определённом стечении обстоятельств может её наконец добиться.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сибирь»

Как провела межсезонье: в «Сибири» сохранили лучшего бомбардира прошлого сезона Дмитрия Саюстова, подписали легионеров на ведущие роли (Пуустинен и Руохомаа), совсем недавно укрепили оборону Юрки Йокипаккой, неплохо проявившем себя в «Сочи», но самое главное – решили вратарскую проблему, заключив контракт с Харри Сятери. Словом, состав новосибирцев на бумаге явно стал сильнее прошлогоднего, хотя риск с форвардами-легионерами по-прежнему присутствует.



При этом рулевым «Сибири» назначен Николай Заварухин, никогда не работавший главным тренером во взрослой команде.



Межсезонные игры новосибирцы провели неоднозначно. С одной стороны, было добыто много побед над различными чешскими, немецкими и финскими клубами. С другой – из четырёх встреч с командами КХЛ на счету «Сибири» лишь одна натужная победа над «Куньлунем». Пожалуй, это действительно тот случай, когда до старта чемпионата о команде вообще ничего нельзя сказать.



Как может удивить: выйти в плей-офф.



Какие для этого предпосылки: у Николая Заварухина нет опыта самостоятельной работы, зато он отлично знает хоккей, умеет работать с молодёжью (был главным тренером «Сибирских снайперов»), а в качестве ассистента помогал Владимиру Крикунову и Андрею Мартемьянову. Возможно, Новосибирску, который третий год подряд останавливается буквально в шаге от плей-офф, и нужен специалист со свежим взглядом. Кроме того, обеспечить игры на вылет для «Сибири» способен Харри Сятери (если он будет выступать, как в «Витязе») и связка форвардов Пуустинен – Руохомаа. В Новосибирске очень надеются, что Кирилл Фастовский не ошибся с легионерами второй год подряд.

«Спартак»

Как провёл межсезонье: красно-белые всех удивили ещё весной, когда пригласили на пост главного тренера Олега Знарка с помощником Харийсом Витолиньшем. Этот тандем добивался успеха не с одной командой (от ХК МВД до сборной России), и у «Спартака», безусловно, теперь большие планы.



При этом у руля красно-белых Знарку придётся вспомнить, скорее, свою работу на заре карьеры, чем в последние годы – состав у «Спартака» гораздо ближе к ХК МВД, чем к СКА. Летом в клубе удалось оставить несколько важных игроков, подписать контракт с Патриком Херсли, и чисто под Знарка взять опытных Дениса Кокарева и Геннадия Столярова. Боевой, но вовсе не звёздный состав.



Предсезонные игры красно-белых легко делятся на два этапа. 100-процентный результат до матчей Кубка мэра и провал на традиционном турнире среди московских команд. Но глупо оценивать команду Знарка по летним матчам.

Провал Знарка перед стартом сезона КХЛ. Что не так со «Спартаком»? Сам тренер пеняет на слабые действия в обороне и невыполнение игрового задания.

Как может удивить: занять место в топ-4 Запада, выйти во второй раунд плей-офф



Какие для этого предпосылки: Олег Знарок – этим всё сказано. Амбиции красно-белых по выходу в пул лидеров КХЛ связаны именно с фигурой главного тренера. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион – такие специалисты в современной истории «Спартака» ещё не работали в клубе. При этом, повторимся, состав у москвичей далёк по уровню от СКА и ЦСКА, «Локомотива» и «Йокерита», так что вся надежда у «спартаковцев» на то, что Знарок создаст очередную команду-звезду в своей карьере. И мы знаем, что он может это сделать.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Трактор»

Как провёл межсезонье: в Челябинске теперь совсем другая команда, нежели прошлой весной. Сменилось всё руководство, главный тренер и даже концепция – в «Тракторе» собираются ворваться в число ведущих команд как минимум Восточной конференции и при этом делать ставку на своих воспитанников.



Главным тренером обновлённого «Трактора» стал Петерис Скудра, пропустивший прошлый год. Экс-наставник «Торпедо» наверняка хорошо отдохнул и соскучился по работе. Отметим, что состав у челябинцев подбирается крайне любопытный: интересные легионеры Виртанен, Гика, Седлак, «возвращенцы» Кручинин и Андрей Попов и куча местной молодёжи.



На предсезонке челябинцы выглядели блестяще: в десяти матчах одержано девять побед, выиграно два турнира. Теперь осталось перенести этот результат хотя бы на регулярку, но в этом всегда и заключается главная сложность.

Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор» В Челябинске строят команду для решения больших задач.

Как может удивить: попасть в топ-4 Востока, выйти в финал конференции



Какие для этого предпосылки: толковое руководство, требовательный тренер-максималист, хороший подбор игроков – «Трактор» явно может развернуться в непредсказуемой Восточной конференции. Челябинцам по силам закончить регулярку в верхней части таблицы, а в плей-офф повторить путь «Трактора» Анвара Гатиятулина – то есть дойти минимум до финала конференции. Эта цель будет подкреплена и личным мотивом Петериса Скудры – латвийский тренер за время работы в «Торпедо» доходил максимум до второго раунда, но на Востоке всё может быть совсем по-другому.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Барыс»

Как провёл межсезонье: в Нур-Султане укрепили вратарскую линию – в пару к не самому надёжному Хенрику Карлссону подписан талантливый Эдвард Паскуаль, уже успевший покорить казахстанскую публику на местном турнире. Кроме того, «Барысу» удалось сохранить защитников Даррена Дица и Виктора Сведберга, а вот нападение пришлось обновлять. Ушли Андре Петерссон, Патрис Кормье, Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски, их места заняли хоккеисты из АХЛ Корбан Найт, Адам Хелука, Эрик Тангрэди, а также экс-игрок «Магнитки» Ииро Пакаринен. От того, насколько угадали в «Барысе» с новыми легионерами, и будет зависеть успех команды в сезоне.

Предсезонка в плане результатов матчей для «Барыса» прошла в довольно позитивном ключе. На домашнем Кубке президента республики Казахстан выиграны все матчи, но в Швейцарии было больше поражений. Впрочем, вряд ли сейчас это всерьёз беспокоит Андрея Скабелку.



Как может удивить: выйти в финал конференции.



Какие для этого предпосылки: в столице Казахстана уже вполне привыкли ко второму раунду плей-офф, и сейчас хотят большего. Предпосылки есть: Андрей Скабелка явно чувствует себя в своей тарелке, менеджмент позаботился о подписании очередных интересных иностранцев, да и местные ребята радуют. Чего стоит только прогресс Никиты Михайлиса, а ведь ещё есть Павел Акользин, Алихан Асетов, Антон Сагадеев. В прошлом сезоне «Барыс» успешно конкурировал с будущими финалистами Востока «Авангардом» и «Салаватом» в регулярке. Почему бы теперь не сделать это и в плей-офф?