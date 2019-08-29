Не только Знарок и «Спартак». 6 клубов КХЛ, которые удивят в новом сезоне

До начала очередного чемпионата КХЛ остаётся совсем немного времени. Уже сыграны практически все предсезонные матчи, и о каждой команде лиги можно составить определённое представление. Но выводы, сделанные в конце лета, не всегда верные — цыплят в хоккее считают по весне. Рассказываем, кто из клубов КХЛ, по нашему мнению, может удивить в грядущем сезоне с приятной стороны.
«Северсталь»
Как провела межсезонье: в Череповце первым делом договорились о продолжении сотрудничества с Андреем Разиным, под руководством которого в конце прошлого сезона «Северсталь» едва не села на хвост претендентам на место в плей-офф. Немного не хватило, но работа тренера однозначно получила положительные отзывы.
Трансферная политика череповчан летом выстраивалась через ставку на молодёжь, подтягивание к основе своих воспитанников и частичный отказ от легионеров. «Северсталь» начнёт сезон лишь с двумя иностранцами (Либор Шулак и Адам Лишка), да и те вписываются в политику привлечения игроков, которым ещё есть что доказывать.
«Северсталь» в августе приняла участие в двух предсезонных турнирах. В Кубке губернатора Челябинской области череповчане в упорной борьбе проиграли «Трактору» и «Магнитке» и обыграли сборную Кубка губернатора. В Санкт-Петербурге «Северстали» удалось закончить турнир с 50-процентным показателем (2 победы, 2 поражения)
Как может удивить: выйти в плей-офф с 7-8-го места Западной конференции.
Какие для этого предпосылки: кто-то назовёт состав «Северстали» слишком сырым, но далеко не всегда всё решают фамилии. В Череповце всё-таки есть опытные игроки (те же Трубачёв, Е. Бодров, Лапенков), а большинство остальных хоккеистов молоды, полны задора и голодны до побед. Если Андрею Разину удастся реализовать весь свой талант мотиватора в Череповце, команда станет единым целым с тренером и «Северстали» удастся не завалить начало сезона, то в Вологодскую область весной может вернуться в плей-офф. Конкуренцию с минским и рижским «Динамо», даже с «Торпедо» и «Витязем» череповчане вполне могут выдержать.
ХК «Сочи»
Как провёл межсезонье: сочинцы постарались найти достойную замену Эрику О’Деллу и Станиславу Бочарову, подписав Мальте Стрёмвалля и Илью Крикунова. У южан по-прежнему будет первое звено, способное решать исходы матчей. Довольно солидно для середняка выглядит и оборона, куда подписаны интересные легионеры Бертильссон и Эллис. Что касается вратарской линии, то, конечно, было бы здорово удержать Петра Кочеткова, но в ситуации с переездом молодого голкипера в Санкт-Петербург от «Сочи» мало что зависело.
Главное, что сделали в «Сочи» в межсезонье, продлили контракт с главным тренером Сергеем Зубовым. Этот специалист развивается с каждым годом, да и вообще стабильность в отношении наставника делает честь «леопардам» с самого момента основания клуба.
В начале августа «южане» стали первыми на домашнем турнире, одержав четыре победы, в том числе и над статусными соперниками. В Санкт-Петербурге повторить успех не удалось, но две победы над «Йокеритом» и «Торпедо» «Сочи» записал себе в актив. На предсезонных соревнованиях выделился и фирменный стиль команды Зубова: минимализм в атаке и максимальная аккуратность у своих ворот. Пока он вполне работает.
Как может удивить: пройти первый раунд плей-офф
Какие для этого предпосылки: один из самых думающих и самостоятельных российских специалистов у руля, хороший подбор хоккеистов, работающая тактика на матчи, отсутствие долгов перед игроками (это важно для «Сочи») – разве этого мало? «Леопарды» уже трижды в своей короткой истории выходили в плей-офф, но ни разу не проходили первый раунд. Однако при Сергее Зубове «Сочи» маленькими шажками приближается к этой цели и при определённом стечении обстоятельств может её наконец добиться.
«Сибирь»
Как провела межсезонье: в «Сибири» сохранили лучшего бомбардира прошлого сезона Дмитрия Саюстова, подписали легионеров на ведущие роли (Пуустинен и Руохомаа), совсем недавно укрепили оборону Юрки Йокипаккой, неплохо проявившем себя в «Сочи», но самое главное – решили вратарскую проблему, заключив контракт с Харри Сятери. Словом, состав новосибирцев на бумаге явно стал сильнее прошлогоднего, хотя риск с форвардами-легионерами по-прежнему присутствует.
При этом рулевым «Сибири» назначен Николай Заварухин, никогда не работавший главным тренером во взрослой команде.
Межсезонные игры новосибирцы провели неоднозначно. С одной стороны, было добыто много побед над различными чешскими, немецкими и финскими клубами. С другой – из четырёх встреч с командами КХЛ на счету «Сибири» лишь одна натужная победа над «Куньлунем». Пожалуй, это действительно тот случай, когда до старта чемпионата о команде вообще ничего нельзя сказать.
Как может удивить: выйти в плей-офф.
Какие для этого предпосылки: у Николая Заварухина нет опыта самостоятельной работы, зато он отлично знает хоккей, умеет работать с молодёжью (был главным тренером «Сибирских снайперов»), а в качестве ассистента помогал Владимиру Крикунову и Андрею Мартемьянову. Возможно, Новосибирску, который третий год подряд останавливается буквально в шаге от плей-офф, и нужен специалист со свежим взглядом. Кроме того, обеспечить игры на вылет для «Сибири» способен Харри Сятери (если он будет выступать, как в «Витязе») и связка форвардов Пуустинен – Руохомаа. В Новосибирске очень надеются, что Кирилл Фастовский не ошибся с легионерами второй год подряд.
«Спартак»
Как провёл межсезонье: красно-белые всех удивили ещё весной, когда пригласили на пост главного тренера Олега Знарка с помощником Харийсом Витолиньшем. Этот тандем добивался успеха не с одной командой (от ХК МВД до сборной России), и у «Спартака», безусловно, теперь большие планы.
При этом у руля красно-белых Знарку придётся вспомнить, скорее, свою работу на заре карьеры, чем в последние годы – состав у «Спартака» гораздо ближе к ХК МВД, чем к СКА. Летом в клубе удалось оставить несколько важных игроков, подписать контракт с Патриком Херсли, и чисто под Знарка взять опытных Дениса Кокарева и Геннадия Столярова. Боевой, но вовсе не звёздный состав.
Предсезонные игры красно-белых легко делятся на два этапа. 100-процентный результат до матчей Кубка мэра и провал на традиционном турнире среди московских команд. Но глупо оценивать команду Знарка по летним матчам.
Как может удивить: занять место в топ-4 Запада, выйти во второй раунд плей-офф
Какие для этого предпосылки: Олег Знарок – этим всё сказано. Амбиции красно-белых по выходу в пул лидеров КХЛ связаны именно с фигурой главного тренера. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион – такие специалисты в современной истории «Спартака» ещё не работали в клубе. При этом, повторимся, состав у москвичей далёк по уровню от СКА и ЦСКА, «Локомотива» и «Йокерита», так что вся надежда у «спартаковцев» на то, что Знарок создаст очередную команду-звезду в своей карьере. И мы знаем, что он может это сделать.
«Трактор»
Как провёл межсезонье: в Челябинске теперь совсем другая команда, нежели прошлой весной. Сменилось всё руководство, главный тренер и даже концепция – в «Тракторе» собираются ворваться в число ведущих команд как минимум Восточной конференции и при этом делать ставку на своих воспитанников.
Главным тренером обновлённого «Трактора» стал Петерис Скудра, пропустивший прошлый год. Экс-наставник «Торпедо» наверняка хорошо отдохнул и соскучился по работе. Отметим, что состав у челябинцев подбирается крайне любопытный: интересные легионеры Виртанен, Гика, Седлак, «возвращенцы» Кручинин и Андрей Попов и куча местной молодёжи.
На предсезонке челябинцы выглядели блестяще: в десяти матчах одержано девять побед, выиграно два турнира. Теперь осталось перенести этот результат хотя бы на регулярку, но в этом всегда и заключается главная сложность.
Как может удивить: попасть в топ-4 Востока, выйти в финал конференции
Какие для этого предпосылки: толковое руководство, требовательный тренер-максималист, хороший подбор игроков – «Трактор» явно может развернуться в непредсказуемой Восточной конференции. Челябинцам по силам закончить регулярку в верхней части таблицы, а в плей-офф повторить путь «Трактора» Анвара Гатиятулина – то есть дойти минимум до финала конференции. Эта цель будет подкреплена и личным мотивом Петериса Скудры – латвийский тренер за время работы в «Торпедо» доходил максимум до второго раунда, но на Востоке всё может быть совсем по-другому.
«Барыс»
Как провёл межсезонье: в Нур-Султане укрепили вратарскую линию – в пару к не самому надёжному Хенрику Карлссону подписан талантливый Эдвард Паскуаль, уже успевший покорить казахстанскую публику на местном турнире. Кроме того, «Барысу» удалось сохранить защитников Даррена Дица и Виктора Сведберга, а вот нападение пришлось обновлять. Ушли Андре Петерссон, Патрис Кормье, Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски, их места заняли хоккеисты из АХЛ Корбан Найт, Адам Хелука, Эрик Тангрэди, а также экс-игрок «Магнитки» Ииро Пакаринен. От того, насколько угадали в «Барысе» с новыми легионерами, и будет зависеть успех команды в сезоне.
Предсезонка в плане результатов матчей для «Барыса» прошла в довольно позитивном ключе. На домашнем Кубке президента республики Казахстан выиграны все матчи, но в Швейцарии было больше поражений. Впрочем, вряд ли сейчас это всерьёз беспокоит Андрея Скабелку.
Как может удивить: выйти в финал конференции.
Какие для этого предпосылки: в столице Казахстана уже вполне привыкли ко второму раунду плей-офф, и сейчас хотят большего. Предпосылки есть: Андрей Скабелка явно чувствует себя в своей тарелке, менеджмент позаботился о подписании очередных интересных иностранцев, да и местные ребята радуют. Чего стоит только прогресс Никиты Михайлиса, а ведь ещё есть Павел Акользин, Алихан Асетов, Антон Сагадеев. В прошлом сезоне «Барыс» успешно конкурировал с будущими финалистами Востока «Авангардом» и «Салаватом» в регулярке. Почему бы теперь не сделать это и в плей-офф?
- 29 августа 2019
-
16:09
-
15:55
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:47
-
14:38
-
14:23
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:38
-
12:08
-
12:00
-
11:35
-
11:22
-
11:01
-
10:35
-
10:11
-
10:05
-
09:55
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
00:58
-
00:25
-
00:00
- 28 августа 2019
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:33
-
22:05