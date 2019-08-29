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Агент Маркова: пять клубов заинтересованы в услугах Андрея

Агент Маркова: пять клубов заинтересованы в услугах Андрея
Хоккей / НХЛ 0

Аллан Уолш, агент защитника Андрея Маркова, поделился мнением о будущем российского хоккеиста, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

«Марков хотел бы закончить карьеру игроком «Монреаль Канадиенс», но при этом я не стану говорить, проявил ли канадский клуб какой-либо интерес. Примерно пять команд уже проявили заинтересованность в услугах игрока. Андрей хочет заключить контракт сроком на один год. На мой взгляд, он может подписать соглашение без испытательного срока. Марков способен играть в любом клубе НХЛ, если позволит здоровье», — приводит слова Уолша в своём «твиттере» журналист Эрик Энгелс.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс».

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