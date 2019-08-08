Генерал возвращается в Канаду. Марков не захотел играть в КХЛ

Андрей Марков, один из самых известных российских защитников, хочет снова вернуться в НХЛ, где отыграл 16 сезонов за «Монреаль». 40-летний ветеран провёл два сезона в «Ак Барсе», выиграл с казанцами Кубок Гагарина, но продолжать карьеру предпочёл всё-таки за океаном.

Два месяца или два года?

Слухи о том, что Марков стремиться вернуться в НХЛ появились ещё год назад. Тогда это выглядело удивительно, поскольку Андрей, отказавшись от не самого плохого варианта с «Канадиенс», перешёл в «Ак Барс», где выиграл главный трофей КХЛ. По неофициальной информации, Генерал, как его прозвали за океаном, начал стремиться к возвращению за океан почти сразу после того, как приехал в Россию.

У Андрея Маркова есть предложения от трёх клубов НХЛ и одного из КХЛ

«В конце ноября 2017 года Андрей Марков связывался с «Монреалем» и сообщил генеральному менеджеру Марку Бержевену, что несчастлив в КХЛ и хотел бы вернуться в «Канадиенс». Мне сообщили, что Бержевен ему отказал. За год до этого в начале переговоров о новом контракте Марков был готов согласиться на однолетний договор. Хотел двухгодичный, но согласился бы и на однолетний. Вся проблема заключалась в том, что он общался неуважительно с генеральным менеджером, из-за чего переговоры провалились. Сейчас Марков снова готов подписать однолетнее соглашение. Согласится ли «Монреаль»? Посмотрим», — писал в июле 2018 года инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Сам Андрей это предположение опроверг, заявив, что ездил в Монреаль по делам, но о попытке защитника всё переиграть говорил и генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен, рассказавший о том, как шли переговоры между «Монреалем» и Андреем о заключении нового контракта летом 2017 года.

«Зарплата Маркова по его прошлому контракту составляла $ 5,75 млн, я предлагал ему оклад в $ 4,2 млн плюс бонусы. Если бы он продолжил играть на своем уровне, то легко смог бы получить эти бонусы и зарабатывать столько, сколько хотел. Почему бы не дать ему сразу требуемую сумму? Маркову стоило нанять агента. Несколько агентов спрашивали меня, почему он не принял предложение, они не могли это понять. После этого он захотел согласиться на сделку, но было уже слишком поздно, потому что он подписал контракт в КХЛ», — говорил Бержевен, которого тогда называли русофобом, так как в тот год клуб покинули сразу пять россиян.



Денег под потолком зарплат у «Монреаля» тогда было достаточно, но Бержевен не согласился дать Маркову двухлетний, а не однолетний контракт. Когда на этой неделе защитника спросили, действительно ли он был готов в последний момент пойти на уступки и согласиться на однолетнее соглашение, Андрей ответил уклончиво.



«На самом деле, я не помню. Возможно. Но я не хочу вспоминать. Я не жалею о том, что сделал. Я провёл два года в России, мы выиграли чемпионат», — сказал Марков. Сейчас Андрей предпринимает новую попытку вернуться за океан, но сделать это будет очень непросто.

Андрей Марков в НХЛ:



16 сезонов за «Монреаль».



990 матчей, 572 (119+453) очка в регулярных чемпионатах.



89 матчей, 32 (5+27) очка в плей-офф.



в КХЛ:



2 сезона за «Ак Барс». 125 матчей, 54 (8+46) очка в регулярных чемпионатах.



23 матча, 3 (1+2) очка в плей-офф. 16 сезонов за «Монреаль».990 матчей, 572 (119+453) очка в регулярных чемпионатах.89 матчей, 32 (5+27) очка в плей-офф. Андрей Марков в КХЛ:2 сезона за «Ак Барс». 125 матчей, 54 (8+46) очка в регулярных чемпионатах.23 матча, 3 (1+2) очка в плей-офф.

«Надеюсь, КХЛ движется в правильном направлении»

После того, как о стремлении Маркова снова сыграть в НХЛ (в идеале — за «Канадиенс»), россиянин дал пространное интервью Montreal Gazette, где признался в любви к городу.



— Что вернуло вас в Монреаль?

— Я скучаю по городу, я всегда его любил. Был здесь и прошлым летом. Я тренировался во Флориде и мы решили приехать сюда и повеселиться, плюс у меня есть несколько дел.



— Болельщики узнают вас?

— Немного, но узнают. Приятно видеть, что они ещё помнят меня.



— Вы надеетесь сыграть в НХЛ в следующем сезоне?

— Да, но это решение зависит не только от меня. Я пытаюсь к этому подготовиться, но мы посмотрим, что произойдёт.

Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн рублей в год

— Ваш выбор номер один — «Монреаль»?

— Это моя мечта, но, как я сказал, не всё зависит от меня. Я не спешу. Буду тренироваться и готовиться. Скорее всего, это будет мой последний год. Я ищу однолетний контракт, пытаюсь получить удовольствие и отдать все силы.



— Два года назад вы сказали, что не будете играть в НХЛ ни за один клуб, кроме «Монреаля». Почему?

— Наверное, дело в семейном решении. У меня пятеро детей. Старшему 18 лет, он может справиться самостоятельно, но перевозить всю семью из одного города в другой — это нелегко. Тогда мы решили вернуться в Россию. Моей семье было легко приспособиться к жизни там.



— Какова разница в жизни в Монреале и в России?

— Лично мне много времени на адаптацию не потребовалось. Я родился там и жил 20 лет. Большой разницы нет. Самая большая заключается в том, что я не слышал французского языка.



— А разница между КХЛ и НХЛ?

— Н такая большая, но она есть… Большие площадки, хотя сейчас в КХЛ многие переходят на другой формат льда. Но разница чувствуется, особенно, когда проведёшь в НХЛ много времени. Лига становится лучше с каждым годом. Надеюсь, они движутся в правильном направлении.

Видео можно посмотреть на канале «Монреаля» в YouTube.



— Бывший форвард «Канадиенс» Никита Щербак недавно сказал, что руководство «Монреаля» не любит российских хоккеистов и настроено против них. Какова ваша реакция на это?

— Я не знаю. Мы живём в свободном мире. Что бы он ни говорил, это его мнение. Я подобного никогда не ощущал. Я всю карьеру провёл здесь и уважаю то, что «Монреаль» сделал для меня.



— Где вы планируете жить после окончания карьеры?

Моя жена хотела жить в России, нам комфортно в обоих странах. Я думаю, что мы будем жить там, где комфортнее нашим детям.



— Вы общались с Марком Бержевеном в эти два года?

— Нет, но я знаю, что ему сообщили о моём желании вернуться.



— Что бы вы сказали Бержевену, если бы он сидел сейчас напротив?

— Сказал бы: «Добрый день!».



Вспомним, что когда Марков играл два последних года в России, то открыто говорил о том, что КХЛ даже близко не стоит рядом с НХЛ, а Бержевену желал удачи.

Сработает ли план?

При всей осторожности заокеанских боссов к возрастным хоккеистам, попытка Маркова вернуться в НХЛ вполне может оказаться успешной. В «Монреале» к нему сохранилось хорошее отношение, несмотря на ряд взаимных упрёков через прессу, а физическая форма Андрея, по свидетельству многих, вполне позволяет ему рассчитывать на лучшее. У «канадцев» ещё есть около $ 4 млн свободных денег под потолком зарплат — на однолетний контракт Маркова нужна едва ли половина этой суммы, а если сравнивать качество оборонительной линии «Монреаля» с другими командами Атлантического дивизиона, то усиление «хабам» явно не помешает.



Другим возможным клубом, который может решиться на то, чтобы пригласить ветерана к себе, называют «Нью-Джерси». В состав «Дэвилз» Маркова может сосватать его хороший приятель Пи Кей Суббан, который недавно стал «дьяволом» в результате обмена.



«Мы с Суббаном поддерживаем связь, этим летом я видел его во Флориде. Он классный, забавный, очень энергичный парень, с ним весело. Хотел бы я поиграть с ним снова? Я уже говорил, что это не только моё решение. Я не могу выбрать себе команду», — отметил Марков.