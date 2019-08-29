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Крикунов: снова проспали первую половину матча — это болезнь «Динамо»

Крикунов: снова проспали первую половину матча — это болезнь «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в контрольном матче с «Витязем» (4:5).

«Первую половину матча снова проспали. Наверное, это болезнь, чтобы соперник готовился к первому периоду хорошо. Мы не стали менять Бочарова, дали ему доиграть. В предыдущих матчах наши вратари смотрелись хорошо и много не пропускали.

Мы ещё ни одну игру не провели в полном составе. Сейчас добавился Яшкин, Чайковски, до этого ребята выпадали из-за травм. Посмотрим, как будем выглядеть, когда все соберёмся. Четвёртое звено, где играют Ефремов, Моисеев и Кулёмин, не пропускало ни одной тренировки, ни разу не болело и двигается хорошо. Тем, кто выпадал из-за болезней и травм, будет тяжелее», — приводит слова Крикунова официальный сайт московского клуба.

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