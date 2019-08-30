Сегин: Павелски обладает огромным авторитетом

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился мнением о приходе в команду форвардов Кори Перри и Джо Павелски.



«Джо очень много даст команде. Во-первых, он углубит состав. Во-вторых, Павелски умеет забивать. Но самое главное заключается в том, каким авторитетом он обладает. Этим летом мы потеряли некоторых опытных игроков. Так Джейсон Спецца перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». Но к нам пришли Джо и Кори Перри. У нас будут новые ребята в раздевалке. Это замечательно.



Мы неплохо финишировали, у нас появилось своё лицо. Команда начала сезон, полагая, что будет прежде всего играть в атаке. Но у нас не получалось забивать так часто, как бы того хотелось. А вратари играли великолепно, защитники справлялись со своими обязанностями, молодёжь прибавила в нужный момент. И мы поняли, что являемся командой, делающей ставку на оборону. Осознав это, мы выдали неплохую серию. Но в новом сезоне «Даллас» ждёт от себя большего», — приводит слова Сегина официальный сайт НХЛ.

Нилл — о Павелски и Перри: приход результативных игроков — всегда здорово