Нилл — о Павелски и Перри: приход результативных игроков — всегда здорово
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о трансферной политике команды переходах Кори Перри и Джо Павелски. Функционер выразил удовлетворение от переходов ветеранов и отметил, что команда двигается вперёд.
«Мне нравится наш нынешний сплав молодости и опыта. К нам приходят великолепные лидеры и ребята, которые знают, как побеждать. Вкупе с молодыми ребятами они могут составить довольно динамичную команду.
Приход классных результативных игроков — это всегда здорово. Не секрет, что атаку хочется усиливать всегда. Наша команда двигается вперед, и это хороший знак», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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