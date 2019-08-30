Цулыгин: считаем, что создали все условия для развития Шэна

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Шэном. Соглашение было расторгнуто по инициативе игрока, при этом уфимцы сохранили права на хоккеиста в КХЛ.

«Мы передержали Шэна и не дали ему шанса? У меня встречный вопрос: где передержали? Многие пусть так и говорят. Но они не были в команде, они не знают, что у нас было внутри. Мы считаем, что для Павла создали все условия для развития.

Воспользовался ли он ими? Это уже его дело. Дали поиграть Шэну в «Торосе», «Толпаре», чтобы в этих командах он почувствовал себя лидером. В «Салавате» Павел тоже был. Я считаю, что всё зависит от игрока, независимо от того, кто он: Шэн, Иванов или Петров», – цитирует Цулыгина «Горобзор.ру».