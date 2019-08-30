«Мы начинаем поход за Кубком» — «Динамо» представило проморолик к новому сезону

Московское «Динамо» выпустило промо-ролик к старту 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом чемпионате команда Владимира Крикунова проведёт в Москве 2 сентября, в соперниках — «Торпедо».
«Мы снова в родном доме. Мы начинаем новый поход за Кубком. Мы — московское «Динамо»!», — написано в анонсе к ролику.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского «Динамо».
Главным тренером московского «Динамо» продолжает оставаться Владимир Крикунов. Самый опытный тренер в истории КХЛ 2 сентября станет первым главным тренером в истории лиги, который работал во всех сезонах лиги.
В состав бело-голубых входят 39-летний голкипер Александр Ерёменко, 39-летний форвард Максим Афиногенов (ассистент капитана), 34-летний защитник Юусо Хиетанен, 33-летний защитник Кирилл Лямин, 33-летний форвард Игорь Полыгалов и 32-летний нападающий Вадим Шипачёв, назначенный капитаном команды.
- 30 августа 2019
-
19:38
-
19:15
-
19:04
-
18:45
-
18:23
-
18:10
-
17:45
-
17:19
-
17:07
-
16:43
-
16:36
-
15:58
-
15:25
-
15:18
-
14:51
-
14:29
-
13:48
-
13:39
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:46
-
11:25
-
11:01
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:02
-
09:53
-
09:29
-
09:20