«Мы начинаем поход за Кубком» — «Динамо» представило проморолик к новому сезону

Московское «Динамо» выпустило промо-ролик к старту 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом чемпионате команда Владимира Крикунова проведёт в Москве 2 сентября, в соперниках — «Торпедо».

«Мы снова в родном доме. Мы начинаем новый поход за Кубком. Мы — московское «Динамо»!», — написано в анонсе к ролику.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского «Динамо».

Главным тренером московского «Динамо» продолжает оставаться Владимир Крикунов. Самый опытный тренер в истории КХЛ 2 сентября станет первым главным тренером в истории лиги, который работал во всех сезонах лиги.

В состав бело-голубых входят 39-летний голкипер Александр Ерёменко, 39-летний форвард Максим Афиногенов (ассистент капитана), 34-летний защитник Юусо Хиетанен, 33-летний защитник Кирилл Лямин, 33-летний форвард Игорь Полыгалов и 32-летний нападающий Вадим Шипачёв, назначенный капитаном команды.