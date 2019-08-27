Давыдов: с мощным тренерским штабом «Динамо» может навязать борьбу кому угодно

Вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Команда существенно перестроилась за это лето, но получился хороший сплав звёздных и опытных россиян, талантливой молодёжи и квалифицированных иностранцев. Вместе с мощным тренерским штабом бело-голубые способны навязать борьбу кому угодно и, если правильно отнесутся к делу, будут претендовать на самые высокие места», — приводят слова Давыдова «Известия».

Главным тренером московского «Динамо» продолжает оставаться Владимир Крикунов. Самый опытный тренер в истории КХЛ 2 сентября станет первым главным тренером в истории лиги, который работал во всех сезонах лиги.

В состав бело-голубых входят 39-летний голкипер Александр Ерёменко, 39-летний форвард Максим Афиногенов (ассистент капитана), 34-летний защитник Юусо Хиетанен, 33-летний защитник Кирилл Лямин, 33-летний форвард Игорь Полыгалов и 32-летний нападающий Вадим Шипачёв, назначенный капитаном команды. Остальные игроки основного состава бело-голубых моложе 30 лет.