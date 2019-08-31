Тренер «Локо» — о финале с Канадой: ведь и мы приехали не на море купаться

Тренер МХК «Локо» Максим Овчинников прокомментировал выход в финал Кубка мира среди молодёжных команд. В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты.

«Забили, сколько нам позволил соперник. Матчи плей-офф всегда сложные, всегда от ножа, поэтому не стоило ждать такой игры, как на групповом этапе. Думаю сегодняшний результат во многом основывается на том, что все понимали: проигрываешь – значит, вылетаешь. При счёте 3:0 соперник добавил, им больше было нечего терять. Возможно, мы не были готовы к тому, что они так «полетят» в атаку. Перестраиваться по ходу игры очень сложно, но мы смогли выстоять и выйти в финал.

В решающем матче нам предстоит встретиться с канадцами, против которых мы провели первый матч на этом турнире. Видно, что по ходу Кубка мира сборная AJHL сильно прибавила, но ведь и мы приехали не на море купаться: тоже тренируемся, анализируем. Думаю, завтрашний матч всё покажет. Хочется верить, что удастся избежать такого провального начала, как в первом матче группового этапа – в финале вернуться в игру с 0:2 будет тяжело. Хотя по финальной серии МХЛ прошлого сезона мы знаем, что и такое бывает.

Сегодня капитанскую нашивку получил Николай Коваленко, он боец до мозга костей, лидер на льду и в раздевалке, так что выбор пал на него. Регулярный чемпионат МХЛ стартует буквально через пару дней, и мы держим это в голове. Но нужно жить завтрашним днём и выиграть Кубок мира», — цитирует Овчинникова официальный сайт МХЛ.