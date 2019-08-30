«Локо» победил «Ред Булл» и вышел в финал Кубка мира среди молодёжных команд

Ярославский «Локо» победил «Ред Булл» во втором полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Мелякова.

Ключевым отрезком стал первый период, который остался за российскими хоккеистами со счётом 3:0. В течение пяти минут отличились Григорий Денисенко, Елисей Минаев и Даниил Тесанов. Во втором периоде австрийцы сократили отставание усилиями Максимилианна Ребернига, однако на большее их не хватило.

В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда «Локо» одержал победу, сумев отыграться с 0:2.

Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».