«Локо» победил «Ред Булл» и вышел в финал Кубка мира среди молодёжных команд

Ярославский «Локо» победил «Ред Булл» во втором полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Мелякова.
Ключевым отрезком стал первый период, который остался за российскими хоккеистами со счётом 3:0. В течение пяти минут отличились Григорий Денисенко, Елисей Минаев и Даниил Тесанов. Во втором периоде австрийцы сократили отставание усилиями Максимилианна Ребернига, однако на большее их не хватило.
В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда «Локо» одержал победу, сумев отыграться с 0:2.
Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».
- 30 августа 2019
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