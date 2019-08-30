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«Локо» победил «Ред Булл» и вышел в финал Кубка мира среди молодёжных команд

«Локо» победил «Ред Булл» и вышел в финал Кубка мира среди молодёжных команд
Хоккей / МХЛ 0

Ярославский «Локо» победил «Ред Булл» во втором полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Мелякова.

Ключевым отрезком стал первый период, который остался за российскими хоккеистами со счётом 3:0. В течение пяти минут отличились Григорий Денисенко, Елисей Минаев и Даниил Тесанов. Во втором периоде австрийцы сократили отставание усилиями Максимилианна Ребернига, однако на большее их не хватило.

Молодёжный Кубок Мира
30 августа 2019, пятница. 19:00 МСК
Локо
Ярославль, Россия
Окончен
3 : 1
Ред Булл-мол.
Зальцбург, Австрия
1:0 Денисенко (Слепец, Денежкин) – 08:13' (5x4)   2:0 Минаев (Рыбаков, Аноховский) – 12:44' (5x5)   3:0 Тесанов (Дяденькин, Гутик) – 13:24' (5x5)   3:1 Реберниг (Чернстрём, Эрикссон) – 26:36' (5x4)

В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда «Локо» одержал победу, сумев отыграться с 0:2.

Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».

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