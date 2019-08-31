Президент «Металлурга»: должны выигрывать конференцию и выходить в финал

Президент «Металлурга» Виктор Рашников поделился ожиданиями от предстоящего сезона в КХЛ и обозначил задачу команды.



«Раньше меня особо не включали в работу по новичкам, а теперь скидывают резюме по каждому игроку. Наверное, недаром пишут, что у клуба лучшая селекция. На самом деле на бумаге всё хорошо. Я уверен, что игроки в составе «Металлурга» — настоящие профессионалы.



Мы вспоминаем годы, когда завоёвывали золотые медали, выигрывали кубки. Выигрывали командой. Были у нас и остаются звёзды, но побеждали тогда, когда был сплочённый коллектив. «Металлург» должен выигрывать конференцию и выходить в финал. Все команды хорошо укрепились, проходных соперников не будет. Начинаем сезон матчем со СКА, было бы неплохо провести финальную серию с этим же соперником.



По подготовке дворца — я считаю, что он соответствует всем мировым стандартам. В этом году мы уменьшили размер площадки и сделали её «финской». Поменяли лёд. У нас шикарный видеокуб и фантастическая бегущая строка. В течение всего сезона будет функционировать лазерное шоу», — сказал Рашников на пресс-конференции перед стартом сезона.

«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Восточной конференции.