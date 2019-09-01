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Денисенко: не хочу говорить об НХЛ, нужно закрепиться в «Локомотиве»

Денисенко: не хочу говорить об НХЛ, нужно закрепиться в «Локомотиве»
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий «Локо» Григорий Денисенко подвёл итоги молодёжного Кубка мира, где он был признан самым ценным игроком.

«Канадцы в финале попались жесткие, где-то могут сыграть грязно: ударить сзади, по ногам. Молодцы ребята, что собрались и выиграли. Для меня тоже есть польза, хороший опыт, международный турнир.

Морозов сравнил меня с Панариным? Я Артемия назвал своим любимым игроком еще на драфте, но стараюсь следить за каждым топовым игроком. Об отъезде в НХЛ пока ничего не хочу говорить, время покажет. Нужно закрепиться в основе «Локомотива», удачно провести МЧМ.

Мактавиш от «Локомотива» требует много агрессии, сразу вперед с места отбора. Думаю, у нас будет североамериканский стиль. Я тоже могу сыграть в тело», — приводит слова Денисенко Sport24.

«Локо» победил сборную Альберты в финале Кубка мира, у Денисенко — дубль
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