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Капризов — о голе Чудинова: даже не помню, сколько он уже таких забил

Капризов — о голе Чудинова: даже не помню, сколько он уже таких забил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (1:3). «Армейцы» являются действующим победителем Кубка Гагарина.

«Забили мало. Играли как в финале, может, где-то скорости были поменьше. Гол Чудинова? Не знаю, надломил ли он нас, не было такого. Нам просто нужно было отыгрываться и всё. Ничего страшного, пропустили. Надо было дальше играть. Да, не каждый раз такие шайбы забрасываются. Я даже не помню, сколько уже Чудинов таких забил. В том году все, наверное, видели. Нам не хватило реализации, голов. Стараюсь просто выходить и играть. Не обращать внимания, меняются ли партнёры по звену», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ
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Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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