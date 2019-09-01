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Пастрняк: нужно рвать зад, чтобы снова получить шанс на победу в Кубке Стэнли

Пастрняк: нужно рвать зад, чтобы снова получить шанс на победу в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк вспомнил поражение со счётом 3-4 в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Конечно, крайне грустно и печально, что мы не сумели выиграть Кубок Стэнли. Эта боль будет оставаться долгое время и, вероятно, совсем не уйдёт никогда. Но ты в любом случае должен двигаться вперёд, становиться лучше и рвать зад, чтобы вновь добиться подобного шанса.

Учитывая, что мы не выиграли из-за поражения в одном матче, можно сконцентрироваться на положительных моментах. Ведь команда зашла так далеко. Из этого можно извлечь уроки и остаться довольным собой. В дальнейшем надо лишь использовать данный опыт и положительную мотивацию. Хочется вновь оказаться там, понимаете? Хоккей — дикий вид спорта. Если вдуматься, всё было решено из-за одного матча. Конечно, случались ошибки, но хорошего было больше. Надо думать об этом», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

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