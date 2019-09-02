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Исполнительный директор ФХР: «Красная машина» — стратегически важный продукт

Исполнительный директор ФХР: «Красная машина» — стратегически важный продукт
Хоккей / Прочие 0

В Кондопоге состоялся большой спортивный праздник, посвященный торжественному открытию Федерального государственного училища олимпийского резерва. Участие в празднике приняли министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

В рамках праздника Дмитрий Курбатов и директор училища Александр Воронов подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, Федерация хоккея России окажет учебному заведению поддержку по внедрению, освоению и использованию Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

«ФХР продолжает процесс внедрения в хоккейные школы страны нашего основного и стратегически важного продукта – программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Сегодня мы не только поставили подписи под документом, но и организовали презентацию программы для тренеров хоккейных школ региона», — рассказал Курбатов.

«Красная машина» — полная сборка. Зачем нужна программа развития хоккея
Целиком она будет представлена в сентябре.
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