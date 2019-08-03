«Красная машина» — полная сборка. Зачем нужна программа развития хоккея

В сентябре ФХР представит масштабный проект – полную программу Национальной системы подготовки. Проект задумывался давно, постепенно началась его реализация, а сейчас, как стало известно «Чемпионату», он вышел на финишную прямую и обещает серьёзно изменить подготовку молодых хоккеистов.

Претензии к прошлой «программе» были конкретные: мол, посмотрите, у Финляндии, США, Швеции — буквально у всех есть система, только у нас одних нет. Болельщики страдали не потому, что любят страдать.

Просто даже невооруженным взглядом в определенный момент стал виден разрыв между набором умений наших юных хоккеистов и тех, на кого в прежние годы мы привыкли смотреть, как на младших товарищей. Но товарищи-то подросли! В юниорском хоккее, если вы поглядываете в его сторону, такое случается сплошь и рядом.

Что там будет нового?

ФХР обещает продвинутую программу, где будут проанализированы чужие системы и чужие ошибки, учтён собственный победный в прошлом опыт, а самое главное – сложат всё это не как попало, а в соответствии с логикой и физиологией развития спортсменов, разложив по возрастам (до 8 лет, 10, 12, 14, 16 и 18).

Во многом из-за этого и затянулся официальный выход программы. Это не страшно при условии, что в нашем хоккее наконец-то появится действительно крутой и важный проект, который будет работать не только на бумаге. Если это случится, наш хоккей вряд ли начнёт громить всех подряд сразу же – это надо понимать. Но очевидно, что без этого проекта всё может стать намного хуже уже совсем скоро.

Фото: fhr.ru

Что послужило примером?

Обычная модель работы классической спортивной федерации в России: найти деньги спонсоров, а там хоть трава не расти. Деньги берутся откуда ни возьмись и туда же исчезают. Появление программы развития детского хоккея должно способствовать появлению реального инструмента, который поможет не просто увеличить количество занимающихся (а значит, в перспективе, и количество профессионалов), но и качество этих самых профессионалов.

Третьяк: в Америке почти 2000 катков, в Канаде — 3000, а у нас всего 600

Говорят, что для создания национальной программы развития был рассмотрен опыт передовых европейских футбольных академий. Это интересно, потому что можно сколько угодно упрекать европейцев в том, что клубы существуют за счет продажи игроков, а спортсмены превращаются в товар, но никто не будет против, если хоккейные академии наших клубов в обозримом будущем тоже начнут зарабатывать на воспитании игроков.

Только глобальнее изменения в подготовке собственных кадров могут сделать наш чемпионат и сборную сильнее. Всем нужна высокая конкуренция, которая повысит не только качество, но и зрелищность самой игры, чего нам часто не хватает в последние годы. Дело не в лимите на легионеров, а в нехватке квалифицированных и обученных хоккеистов в нашем хоккее.

Доктор, будет больно?

Скорее всего да, будет. Люди, которые кроме прочтения программы, ещё и чего-то в ней поняли, говорят, что многое в её базовых понятиях идёт вразрез с тем, как в хоккейных школах привыкли работать. Уже сейчас понятно, что самый важный процесс — имеется в виду инсталляция программы в учебный план — вряд ли пройдет легко и просто. Школы и педагогов можно понять. Если ты всю жизнь учишь других, а потом вдруг выясняется, что сейчас научат тебя самого — это довольно обидно.

Будет интересно посмотреть, как ФХР решит эту проблему. Кто-то сам выйдет из зоны комфорта, доверится и поучится. Но зная наш менталитет, можно не сомневаться, что найдутся школы, которые посчитают себя умнее. Тут у ФХР есть другой аргумент. Такие проекты нельзя запустить и реализовать исключительно по своей инициативе. На внедрение программы нужна политическая воля. И признание программы государственным стандартом. Всё эти составляющие сейчас есть.

Детально обсуждать программу можно будет после её официально выхода в свет, но уже сейчас обращает на себя внимание один показательный момент. Раньше наш хоккей ценил больше здоровых хоккеистов, так как считалось, что спорт изменился и стал более атлетичным. Сами тренеры, то есть люди, которые должны биться за игроков, отпускают комментарии в духе: “Парень неплохой, но… мелковат”. Джонни Годро (рост 175 см) и Тайлер Эннис (вес 71 кг), которые на двоих сыграли почти тысячу матчей в НХЛ, с этим могут поспорить. Даже взрослых игроков нельзя судить по антропометрическим данным, так что же говорить о юношах? Новая программа нацелена в том числе на то, чтобы изменить многие застарелые стереотипы в нашем хоккее.

Третьяк: в Америке почти 2000 катков, в Канаде — 3000, а у нас всего 600

Когда всё начнётся?

Первые блоки программы “Красная машина” представили в марте 2018 года. осенью этого года мы уже сможем посмотреть на продукт целиком, хотя программу еще наверняка будут дорабатывать. Вместе с ней обещают, что скоро будет мобильное приложение, чуть ли не с опцией тренировок в режиме онлайн. Кроме того, уже почти готов новый проект Юниорской лиги, который по задумке позволит удерживать игроков от того, чтобы завязывать с хоккеем, даст больше игровой практики.

В сентябре в Сочи пройдет семинар для детских тренеров и мы наконец увидим программу — все новые разделы по возрастам, программу для занятий следж-хоккеистов, программу по общефизической подготовке (ведь общефизическая не значит, что все должны бегать один и тот же кросс и поднимать штангу одного веса).

Также ФХР рассматривает вариант, при котором дети до 10 лет будут играть без турнирной таблицы, чтобы тренеры могли спокойно готовить ребят к взрослому хоккею, а не участвовать в гонке за сиюминутный результат. Сами тренеры же будут премироваться не за призовые места, а за число игроков, которые попали в профессионалы. Наш хоккей давно заслужил систему, которая позволит унифицировать хоккейное образование в стране. Хочется верить, что это будет именно тот случай.