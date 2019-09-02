КХЛ подписала новый контракт с «МегаФоном»

Компания «МегаФон» и Континентальная хоккейная лига заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне-2019/20. В церемонии тожественного подписания, состоявшемся 1 сентября накануне матча ЦСКА — «Авангард», приняли участие генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Соглашение наделяет «МегаФон» официальным статусом «Партнёр чемпионата КХЛ», а также «Партнёр недели звёзд хоккея» и «Партнёр плей-офф чемпионата КХЛ» в сезоне-2019/20.
«МегаФон» поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнёр, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
«С компанией «МегаФон» нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. «МегаФон» является надёжным партнером на протяжении всего существования лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. Мы очень благодарны «МегаФону» за это», — отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
В стартовавшем сезоне «МегаФон» организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.
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