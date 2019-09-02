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Граньяни — об аншлаге: болельщики минского «Динамо» — лучшие в КХЛ

Граньяни — об аншлаге: болельщики минского «Динамо» — лучшие в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни поделился ожиданиями от стартового матча сезона, в котором «зубры» примут на домашней арене «Нефтехимик».

«Мы все в предвкушении старта сезона. Новые цвета, новые джерси очень крутые! Здорово, что у нас аншлаг. Уверен, сегодня будет отличная атмосфера на матче. Все знают, что болельщики «Динамо» лучшие в КХЛ. Своей поддержкой они дают огромный заряд энергии всей команде. Мы сделаем всё, чтобы победить», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

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