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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс не будет играть в сезоне-2019/20

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс не будет играть в сезоне-2019/20
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Джастин Уильямс принял решение не выступать в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт «Каролины Харрикейнз». 37-летний хоккеист находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне ветеран НХЛ набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 7 (4+3) баллами в 15 матчах Кубка Стэнли. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.

Весной канадец провёл девятый седьмой матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

Ранее он завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины».

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