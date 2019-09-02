Голы легионеров не спасли минское «Динамо» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
«Волки» вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному броску Павла Порядина и ушли на первый перерыв в ранге лидера. Минчане отыгрались во втором периоде — вернувшийся в команду Теэму Пулккинен реализовал численный перевес. Степан Захарчук снова вывел гостей вперёд, на что точным броском ответил Марк-Андре Граньяни. В третьей двадцатиминутке Александр Брынцев забросил третью шайбу в ворота «зубров». На последней минуте Денис Казионов установил окончательный счёт.
4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».
- 2 сентября 2019
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