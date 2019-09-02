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Голы легионеров не спасли минское «Динамо» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

Голы легионеров не спасли минское «Динамо» от поражения в игре с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Волки» вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному броску Павла Порядина и ушли на первый перерыв в ранге лидера. Минчане отыгрались во втором периоде — вернувшийся в команду Теэму Пулккинен реализовал численный перевес. Степан Захарчук снова вывел гостей вперёд, на что точным броском ответил Марк-Андре Граньяни. В третьей двадцатиминутке Александр Брынцев забросил третью шайбу в ворота «зубров». На последней минуте Денис Казионов установил окончательный счёт.

4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Захарчук, Уайт) – 06:34' (5x5)   1:1 Пулккинен (Шор) – 24:57' (5x4)   1:2 Захарчук (Шарипзянов, Хафизов) – 34:28' (5x4)   2:2 Граньяни (Шор) – 36:27' (5x4)   2:3 Брынцев (Авцин, Куликов) – 48:36' (5x5)   2:4 Казионов (Куликов, Захарчук) – 59:28' (en)
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