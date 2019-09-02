Буцаев: «Нефтехимик» показал содержательный хоккей, двигаемся дальше
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о победе со счётом 4:2 в матче с минским «Динамо».
«Хотел бы поздравить всех с началом чемпионата. По игре мы довольны, мы победили, показали содержательный хоккей. Готовились к игре «Динамо», агрессивная команда. Парни молодцы, двигаемся дальше. Результаты в предсезонке были не очень хорошими, но мы провели все матчи с хорошими соперниками, лидерами нашего хоккея. Мы проверили много молодых парней и пришли к общему знаменателю, к тем людям, которые должны играть в основе», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».
- 2 сентября 2019
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