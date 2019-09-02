«Северсталь» — лучшая команда дня КХЛ по времени в атаке, «Спартак» — худшая

«Северсталь» стала лучшей командой игрового дня КХЛ по количеству времени, проведённого в атаке, на втором месте располагается «Металлург», на третьем — «Трактор». Последнее место из команд, принимавших участие в матчах игрового дня, занял «Спартак» Олега Знарка.



Время в атаке:

«Северсталь» — 15:01

«Металлург» — 14:49

«Трактор» — 14:45

«Динамо» Р — 13:24

«Динамо» Мн — 12:39

«Динамо» М — 12:15

«Витязь» — 11:40

«Торпедо» — 11:22

СКА — 11:02

«Автомобилист» — 10:26

«Нефтехимик» — 8:56

«Спартак» — 8:45

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.