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«Северсталь» — лучшая команда дня КХЛ по времени в атаке, «Спартак» — худшая

«Северсталь» — лучшая команда дня КХЛ по времени в атаке, «Спартак» — худшая
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» стала лучшей командой игрового дня КХЛ по количеству времени, проведённого в атаке, на втором месте располагается «Металлург», на третьем — «Трактор». Последнее место из команд, принимавших участие в матчах игрового дня, занял «Спартак» Олега Знарка.

Время в атаке:
«Северсталь» — 15:01
«Металлург» — 14:49
«Трактор» — 14:45
«Динамо» Р — 13:24
«Динамо» Мн — 12:39
«Динамо» М — 12:15
«Витязь» — 11:40
«Торпедо» — 11:22
СКА — 11:02
«Автомобилист» — 10:26
«Нефтехимик» — 8:56
«Спартак» — 8:45

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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