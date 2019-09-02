Павлович — об атмосфере в Минске: вышел на лёд, чуть слезу не пустил

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился эмоциями после домашнего матча с «Нефтехимиком» (2:4).



«Хороший матч в нашем исполнении, думаю, болельщикам понравилось всё, кроме счёта. Не хватило нас на последние пять минут. Наша задача — играть все 60 минут, соблюдать дисциплину, бороться.



Атмосфера сегодня? Вышел на лёд, чуть слезу не пустил. Рад такой атмосфере. Новый дизайн? Мне он нравится», — передает слова Павловича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Волки» вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному броску Павла Порядина и ушли на первый перерыв в ранге лидера. Минчане отыгрались во втором периоде — вернувшийся в команду Теэму Пулккинен реализовал численный перевес. Степан Захарчук снова вывел гостей вперёд, на что точным броском ответил Марк-Андре Граньяни. В третьей двадцатиминутке Александр Брынцев забросил третью шайбу в ворота «зубров». На последней минуте Денис Казионов установил окончательный счёт.