Минское «Динамо» установило клубный рекорд посещаемости в КХЛ
Минское «Динамо» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». На игре присутствуют 15 266 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Это рекорд для домашних матчей минского клуба в регулярном чемпионате.
Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.
4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».
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