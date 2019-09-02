Минское «Динамо» установило клубный рекорд посещаемости в КХЛ

Минское «Динамо» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». На игре присутствуют 15 266 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Это рекорд для домашних матчей минского клуба в регулярном чемпионате.



Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».