Президент «Локомотива» объяснил, почему не был продлён контракт с Квартальновым
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил, почему клуб не продлил контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
«Приглашение каждого тренера – это эксперимент. Ты ставишь задачи, надеешься на что-то. Я считаю, что Дмитрий очень хорошо справился с одной из задач. Это работа с молодёжью. Мы очень плодотворно поработали, многих ребят подняли в основную команду.
Но руководство клуба, болельщики – мы же ждём ещё и результата. Если в регулярном сезоне мы выступили неплохо, заняли третье место в конференции, то в плей-офф выглядели не так убедительно. Считаю, что мы всегда должны находиться в поиске того, как добиться серьёзного успеха. Поэтому мы приняли такое решение», — сказал Яковлев на пресс-конференции.
Квартальнов: «Локомотив» на хорошем уровне, есть все предпосылки для развития
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