Квартальнов: «Локомотив» на хорошем уровне, есть все предпосылки для развития

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что у ярославской команды есть все предпосылки для прогресса в следующем сезоне.

«Нельзя перейти из первого класса сразу в третий, если ты не вундеркинд. Многие ребята не имели опыта игры в плей-офф, кто-то – вообще в КХЛ. И тем не менее все они сделали огромный шаг вперёд. Легионеры? Здесь прежде всего хотел бы сказать, что некоторые в ходе сезона получили травмы. Сломался Контиола, лёг на операцию. В Сочи выбыл Кронвалль. Пропало большинство, в котором они играли ключевую роль. А эффективность хорошего розыгрыша лишнего в плей-офф трудно переоценить.

В следующему году сделать шаг вперёд? А почему нет? Хороший вратарь, который будет только прогрессировать, большая группа молодых ребят, у которых всё впереди. Сейчас продолжается финал Кубка Харламова, там тоже много пацанов с горящими глазами, которые смотрят на своих ровесников, поигравших в КХЛ, и тоже готовы идти наверх. Одним словом, есть все предпосылки для развития. Команда на хорошем уровне.

Как отдохнул? Побыл с семьёй, немного отключился от хоккея. Но… осталось немного – и снова за работу», — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

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