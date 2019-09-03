Кондратьев: лёд в Новосибирске медленный, раньше он был сильно заморожен

Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев подвёл итоги выездной игры с новосибирской «Сибирью» (1:2).



«Результат, конечно, не радует. Проиграли, потеряли два очка, хотя по счёту спокойно могли взять одно очко и побороться в овертайме за второе. Ожидали, что «Сибирь» начнёт очень активно. У нас был план на игру – сдержать первый натиск в первые 10 минут. Это и было видно, когда болельщики погнали «Сибирь» вперёд. Было очень много бросков, но Лангхаммер выручил нас. Потом мы перевели игру, забили гол на контратаке. Конечно, сразу пропустили, но вторую половину игры, на мой взгляд, мы играли в зоне соперника. Не забили в большинстве, там был очень опасный бросок в штангу. Соответственно, «Сибирь» своим моментом воспользовалась, забросила гол в большинстве.



Насколько повлиял на команду перелёт из Чехии и смена часового пояса? У нас все ребята стараются быстро перестроиться, опыт уже есть, но, конечно, ощущается. Днём перед игрой хотелось спать, тяжело было проснуться, но у нас отменили раскатку – все ребята проснулись, побегали, погуляли. Так что на это списывать поражение нет смысла.



В Новосибирске сегодня были не самый лучший лёд и финская площадка? Лёд был немножко медленным. Раньше здесь он был сильно заморожен, был быстрый хоккей. Мы немножко не привыкли к финскому размеру площадки, но ничего страшного в этом нет. Обе команды были в одинаковых условиях. Сегодня не было медленного хоккея, все ребята бились. Было немного жарко, потому что на улице лето ещё.



В каких сейчас команда физических кондициях? Я бы не сказал, что мы не набрали форму. Просто был перелёт. Здесь полный стадион, было немного жарко. Во второй половине матча мы все продышались и играли нормально», – передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона