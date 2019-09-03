«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене оказалась сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:1. Для обеих команд матч стал первым в чемпионате сезона-2019/20.



Первую шайбу в матче зрители в Новосибирске увидели на 13-й минуте: точным броском отличился нападающий команды гостей Владислав Ушенин. Уже через 46 секунд подопечные Николая Заварухина восстановили равновесие благодаря голу форварда Максима Казакова. Следующие полчаса игры прошли без заброшенных шайб. На 50-й минуте нападающий «Сибири» Юусо Пустинен вывел свою команду вперёд. Шайба финского нападающего оказалась победной.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.