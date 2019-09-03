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Защитник «Авангарда» Франсон — лучший снайпер и бомбардир КХЛ

Защитник «Авангарда» Франсон — лучший снайпер и бомбардир КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Для «джокеров» это был первый матч в сезоне-2019/20, «Авангард» ранее обыграл московский ЦСКА в Кубке открытия (3:1).

Заброшенной шайбой отметился защитник «Авангарда» Коди Франсон. В матче с ЦСКА Франсон оформил дубль. Таким образом, сейчас игрок «ястребов» возглавляет таблицу снайперов и бомбардиров КХЛ.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Авангарда» Алексей Потапов. Следующие 40 минут прошли без заброшенных шайб. На 47-й минуте преимущество «ястребов» упрочил Франсон. Через десять минут «Йокерит» отыграл одну шайбу усилиями защитника Микко Лехтонена, но точку в матче поставил форвард «Авангарда» Павел Дедунов.

«Авангард» обыграл «Йокерит» в Хельсинки
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