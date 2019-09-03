Секач: матч с «Ак Барсом» был особенным. Билялетдинова на трибуне не искал

Нападающий ЦСКА Иржи Секач поделился впечатлениями от выигрыша в матче с «Ак Барсом» (3:2). Игрок сделал дубль в ворота бывшей команды.



«Очень рад, что выиграли в матче против «Ак Барса», это большая победа. Очень важно, что мы забрали два очка. Для меня матч особенный. Три года играл в «Ак Барсе» и взял с ними Кубок Гагарина. Получилась очень интересная игра.



В «Ак Барсе» поменялось много игроков, вообще команда новая. Никогда не играл против «Ак Барса», поэтому не могу сказать, изменилась ли их тактика. Они играли агрессивно, у них такой тренер. Он хочет, чтобы игроки играли в таком стиле. После не очень хорошего первого периода мы остались в игре, сделали своё дело и выиграли важный матч.



Шлем, который мне вручили после игры, подошёл. Приятно, что получил его уже во второй игре сезона. Первую шайбу за ЦСКА забрал себе. Храню все шайбы.



Билялетдинова не искал на трибунах, фокусируюсь на игре.



В большинстве всегда выхожу четвёртым нападающим, так я играл в Казани. Поэтому было комфортно играть сегодня на этой позиции.



Очень понравилось играть с новыми партнёрами по тройке, они очень хорошо работают. Надо продолжать так играть. Я уже привык к системе ЦСКА, мне не было тяжело», — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Ак Барс» погубили удаления и Секач. ЦСКА не мог проиграть этот матч Команда с таким запасом мастерства, как у «армейцев», свои шансы не упустила.