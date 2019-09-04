Рейдеборн — о шайбах Секача и Вея: я не проявил терпения

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн после поражения в первом матче сезона с ЦСКА (2:3) поделился впечатлениями от игры, взяв вину на себя за первую шайбу Иржи Секача и гол Линдена Вея.
«Получился сложный матч, непростое начало сезона. Насколько я слышал, игры с ЦСКА – тяжелейшие в чемпионате. Мы хорошо боролись, уверенно себя чувствовали и здорово оборонялись в своей зоне, долгое время вели в счёте. Мы сражались за очки, к сожалению, не получили их, так бывает.
Победный гол ЦСКА? Секач здорово подправил. Я пытался отреагировать, но траектория оказалась другой – очень обидный гол.
В этой лиге очень много мастеров, поэтому нужно быть терпеливым. Я не проявил терпения в первой шайбе и во второй тоже – соперник отдавал передачи через пятак, я оказался спиной к шайбе в какой-то момент. Нужно ждать развития событий, не торопиться. Мне есть ещё чему учиться, хотя в целом матч получился неплохой. КХЛ – сложная лига, но это была хорошая первая проверка для всех», — цитирует Рейдеборна официальный сайт казанского клуба.
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