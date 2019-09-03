Ткачёв — о дубле Секача: нравится ему Москва, хотя раньше не любил

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от матча с московским ЦСКА (2:3).



«Думаю, что мы неплохо начали матч, довольно активно. Считай, что первый период был за нами. Потом пошли удаления. 16 минут штрафа — это очень много. Это наша одна из основных проблем не только в этом сезоне, но и на протяжении предыдущих лет. Чем можно объяснить удаления? Мне кажется, это чересчур большое желание. Первая игра сезона, все хотят хорошо себя проявить. Слишком старались, но это хоккей. Рейдеборн достойно сыграл, много выручал нас, оцениваю его игру как хорошую.



Было ли нам тяжелее, учитывая, что соперник уже вошёл в сезон? Знаете, это такой вопрос… Может им было легче где-то, а может, и тяжелее от того, что у нас первая игра — это большая мотивация.

Поговорил с Секачем после матча. Ему нравится Москва, хотя раньше он её не любил. Хорошо, что у него здесь всё хорошо. Я рад за него, потому что он хороший парень.



Играю сейчас с Галиевым и Зариповым, раньше мы играли уже вместе. Есть у нас своя связка, но в некоторых моментах нужно ещё поработать. Нечего сказать о моих голах. Просто бросал по воротам. В первых играх вообще нужно играть попроще, потому что порой желание перехлёстывает и из-за этого что-то не получается», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.